12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 20:02

В Киеве 1 из 8 укрытий существует только "на бумаге", – Офис Омбудсмена

20 августа 2025, 20:02
Фото: иллюстративное
В июле в Украине начали новую инициативу Офиса Омбудсмена – проверки укрытий в разных регионах

Об этом сообщает Офис Омбудсмена, передает RegioNews.

Цель проекта – оценить их техническое состояние, доступность для всех категорий населения и соответствие требованиям безопасности.

В Киеве уже осуществили более 50 мониторинговых визитов по всем десяти районам города. Большинство объектов оборудованы надлежащим образом: они имеют освещение, достаточное количество мест для сидения, запасы питьевой и технической воды, а также аптечки.

В то же время проверки выявили существенные проблемы. В 27% укрытий нет безбарьерного доступа для людей с инвалидностью. Аптечки не обнаружили в 24% объектов, запасов питьевой воды не было в 23%, а 14% укрытий не имеют визуальных указателей или навигации. Еще 13% объектов не обеспечены достаточным количеством мест для сидения.

Самая серьезная проблема касается 12% укрытий, которые указаны на официальных картах, но фактически не существуют или используются не по назначению. Офис Омбудсмена инициировал их удаление с карт, чтобы люди не полагались на несуществующую защиту.

Напоминаем, в Днепре продолжается строительство подземной школы. Во время работ возникли сложности с подрядчиком и пришлось корректировать проект.

