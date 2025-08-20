Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Офис Омбудсмена, передает RegioNews.

Цель проекта – оценить их техническое состояние, доступность для всех категорий населения и соответствие требованиям безопасности.

В Киеве уже осуществили более 50 мониторинговых визитов по всем десяти районам города. Большинство объектов оборудованы надлежащим образом: они имеют освещение, достаточное количество мест для сидения, запасы питьевой и технической воды, а также аптечки.

В то же время проверки выявили существенные проблемы. В 27% укрытий нет безбарьерного доступа для людей с инвалидностью. Аптечки не обнаружили в 24% объектов, запасов питьевой воды не было в 23%, а 14% укрытий не имеют визуальных указателей или навигации. Еще 13% объектов не обеспечены достаточным количеством мест для сидения.

Самая серьезная проблема касается 12% укрытий, которые указаны на официальных картах, но фактически не существуют или используются не по назначению. Офис Омбудсмена инициировал их удаление с карт, чтобы люди не полагались на несуществующую защиту.

