В Днепре завершают строительство подземной школы

фото: Телеканал D1

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеканал D1.

Как говорится, строительство объекта началось в мае 2024 года. Однако в процессе горсовету пришлось менять подрядчика и заказывать корректировку проекта.

Стоимость такой подземной школы составляет более 87 миллионов гривен.

"Там полноценно можно проводить занятия, подземная школа будет выполнять роль укрытия. В нем одновременно можно разместить 500 человек", – говорится в сообщении.

Сооружение имеет один подземный этаж, выходы двух лестничных клеток на поверхность земли, теплый переход в здание школы и аварийный выход в виде тоннеля с вертикальной шахтой для выхода.

Напомним, в Днепре задержан мужчина, который рассылал фейковые сообщения о "заминировании" школ. За совершенное ему грозит лишение свободы.