Фото: ілюстративне

У липні в Україні розпочали нову ініціативу Офісу Омбудсмена – перевірки укриттів у різних регіонах

Про це повідомляє Офіс Омбудсмена, передає RegioNews.

Мета проєкту – оцінити їхній технічний стан, доступність для всіх категорій населення та відповідність вимогам безпеки.

У Києві вже здійснили понад 50 моніторингових візитів по всіх десяти районах міста. Більшість об'єктів обладнані належним чином: вони мають освітлення, достатню кількість місць для сидіння, запаси питної та технічної води, а також аптечки.

Водночас перевірки виявили суттєві проблеми. У 27% укриттів немає безбар'єрного доступу для людей з інвалідністю. Аптечок не виявили у 24% об'єктів, запасів питної води не було у 23%, а 14% укриттів не мають візуальних покажчиків чи навігації. Ще 13% об'єктів не забезпечені достатньою кількістю місць для сидіння.

Найсерйозніша проблема стосується 12% укриттів, які зазначені на офіційних картах, але фактично не існують або використовуються не за призначенням. Офіс Омбудсмена ініціював їхнє вилучення з карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист.

Нагадуємо, у Дніпрі триває будівництво підземної школи. Під час робіт виникли складнощі з підрядником і довелося коригувати проєкт.