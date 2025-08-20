12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 20:02

У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена

20 серпня 2025, 20:02
Фото: ілюстративне
У липні в Україні розпочали нову ініціативу Офісу Омбудсмена – перевірки укриттів у різних регіонах

Про це повідомляє Офіс Омбудсмена, передає RegioNews.

Мета проєкту – оцінити їхній технічний стан, доступність для всіх категорій населення та відповідність вимогам безпеки.

У Києві вже здійснили понад 50 моніторингових візитів по всіх десяти районах міста. Більшість об'єктів обладнані належним чином: вони мають освітлення, достатню кількість місць для сидіння, запаси питної та технічної води, а також аптечки.

Водночас перевірки виявили суттєві проблеми. У 27% укриттів немає безбар'єрного доступу для людей з інвалідністю. Аптечок не виявили у 24% об'єктів, запасів питної води не було у 23%, а 14% укриттів не мають візуальних покажчиків чи навігації. Ще 13% об'єктів не забезпечені достатньою кількістю місць для сидіння.

Найсерйозніша проблема стосується 12% укриттів, які зазначені на офіційних картах, але фактично не існують або використовуються не за призначенням. Офіс Омбудсмена ініціював їхнє вилучення з карт, щоб люди не покладалися на неіснуючий захист.

Нагадуємо, у Дніпрі триває будівництво підземної школи. Під час робіт виникли складнощі з підрядником і довелося коригувати проєкт.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
