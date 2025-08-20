12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 17:51

1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать

20 августа 2025, 17:51
фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко
Правительство и местные администрации готовят условия старта учебного года с учетом безопасности учащихся и педагогов в каждом регионе

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2026 года. Планирование начала занятий уже ведется на уровне областных и городских военных администраций.

Вместе с основателями школ администрации будут определять формат учебного процесса по каждому региону. Решение будет зависеть от текущей ситуации безопасности и условий, в которых находятся школы.

Таким образом, для всех учащихся учебный год стартует одновременно, однако формат занятий может отличаться. В некоторых регионах дети будут посещать классы традиционно, а в других обучение будет проходить дистанционно.

Власти подчеркивают, что основным критерием выбора формата является безопасность учащихся и педагогов. В случае изменений ситуации школы будут оперативно информировать родителей о новых условиях обучения.

Ранее сообщалось, стоимость школьного набора для украинских детей существенно выросла. Родители уже планируют бюджет на канцтовары и другие расходы перед началом учебного года.

