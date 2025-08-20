фото: Телеграмм/Алексей Гончаренко

Правительство и местные администрации готовят условия старта учебного года с учетом безопасности учащихся и педагогов в каждом регионе

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2026 года. Планирование начала занятий уже ведется на уровне областных и городских военных администраций.

Вместе с основателями школ администрации будут определять формат учебного процесса по каждому региону. Решение будет зависеть от текущей ситуации безопасности и условий, в которых находятся школы.

Таким образом, для всех учащихся учебный год стартует одновременно, однако формат занятий может отличаться. В некоторых регионах дети будут посещать классы традиционно, а в других обучение будет проходить дистанционно.

Власти подчеркивают, что основным критерием выбора формата является безопасность учащихся и педагогов. В случае изменений ситуации школы будут оперативно информировать родителей о новых условиях обучения.

