20 августа 2025, 09:23

В Голосеевском парке задержали киевлянина с 79 "закладками" психотропов

20 августа 2025, 09:23
Фото: Национальная полиция
В Киеве полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который разкладывал "закладки" с особо опасным психотропным веществом в Голосеевском парке. У него изъяли 79 свертков с психотропом "Альфа-PVP"

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что подозреваемого мужчину заметили участковые офицеры во время патрулирования района. Во время поверхностной проверки правоохранители обнаружили фасованные свертки, которые злоумышленник хранил с целью сбыта путем "закладок".

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Установлено, что задержанный – ранее судимый за имущественные преступления. У него изъяли 79 пакетиков с порошкообразным веществом, направленным на экспертизу.

Результаты подтвердили, что это – "Альфа-PVP", психотроп, входящий в перечень особо опасных.

Мужчине сообщили о подозрении. По решению суда подозреваемый был заключен под стражу с возможностью внесения залога. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, сбывавшего психотропы на территории Лесного массива. Во время поверхностного осмотра в его одежде был обнаружен 31 сверток с психотропным веществом Альфа-PVP.

