В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители составили административный протокол на владельца американских стафордширских терьеров, напавших на супругов в Киевском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце прошлой недели вечером на улице Костанди. Полицейские установили, что когда 43-летний одессит выходил из двора частного домовладения, один из псов выбежал на улицу и напал на 44-летнего прохожего. Пока владелец пытался оттащить собаку, на дорогу выбежала еще одна собака, напавшая на 43-летнюю жену потерпевшего.

Медики доставили мужчину и женщину в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами предплечья, рук и ног.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол за нарушение правил содержания собак, что повлекло причинение вреда здоровью людей. Ему грозит штраф до 3400 гривен и конфискация животных.

