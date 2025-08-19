18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 17:59

В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов

19 августа 2025, 17:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители составили административный протокол на владельца американских стафордширских терьеров, напавших на супругов в Киевском районе Одессы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло в конце прошлой недели вечером на улице Костанди. Полицейские установили, что когда 43-летний одессит выходил из двора частного домовладения, один из псов выбежал на улицу и напал на 44-летнего прохожего. Пока владелец пытался оттащить собаку, на дорогу выбежала еще одна собака, напавшая на 43-летнюю жену потерпевшего.

Медики доставили мужчину и женщину в медицинское учреждение с множественными укушенными ранами предплечья, рук и ног.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол за нарушение правил содержания собак, что повлекло причинение вреда здоровью людей. Ему грозит штраф до 3400 гривен и конфискация животных.

Напомним, в Одессе 16-летний подросток выстрелил в беспризорную собаку. По факту жестокого обращения с животным правоохранители начали уголовное производство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесса собака полиция нападение штраф
В Одесской области нетрезвый водитель на Lexus въехал в дерево и опрокинулся
19 августа 2025, 15:33
В Одесской области в ДТП погибли три человека
18 августа 2025, 19:43
В Одесской области водитель авто сбил насмерть женщину и скрылся с места происшествия
18 августа 2025, 14:33
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Ирина Сопонару рассказала о необычной традиции с мужем
19 августа 2025, 19:00
На Житомирщине в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом пострадали 9 человек
19 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине ожидается до +30
19 августа 2025, 18:50
Документы украинцев будет проверять искусственный интеллект
19 августа 2025, 18:09
На Тернопольщине будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны
19 августа 2025, 17:34
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »