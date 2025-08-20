У Голосіївському парку затримали киянина з 79 "закладками" психотропів

Фото: Національна поліція

У Києві поліцейські затримали 40-річного місцевого мешканця, який розкладав "закладки" з особливо небезпечною психотропною речовиною в Голосіївському парку. У нього вилучили 79 згортків із психотропом "Альфа-PVP"

Про це повідомила столтична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що підозрілого чоловіка помітили дільничні офіцери під час патрулювання району. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили фасовані згортки, які зловмисник зберігав із метою збуту шляхом "закладок".

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Встановлено, що затриманий – раніше судимий за майнові злочини. У нього вилучили 79 пакетиків з порошкоподібною речовиною, яку направили на експертизу.

Результати підтвердили, що це – "Альфа-PVP", психотроп, який входить до переліку особливо небезпечних.

Чоловіку повідомили про підозру. За рішенням суду підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

