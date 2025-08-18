фото: Київська міська прокуратура

Прокурори повідомили про підозру 10 членам злочинної організації, що займалась збутом кокаїну в Києві та Одесі в період дії комендантської години

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, серед підозрюваних — двоє організаторів бізнесу, які створили мережу наркокур'єрів для доставки наркотиків у будь-який час доби.

Для безперешкодного переміщення вночі водії використовували підроблені перепустки, посвідчення волонтерів та документи державних установ. Клієнтів знаходили через Телеграм, а оплату приймали готівкою або на криптогаманці. Перед працевлаштуванням кур’єрів перевіряли на поліграфі.

Ціна за грам кокаїну становила 200 доларів США в звичайний час і 250 доларів — у комендантську годину. Орієнтовний обсяг продажу — 50 грамів на добу.

Правоохоронці зафіксували 15 фактів збуту наркотиків.

Під час обшуків вилучили пакети з наркотиками, запали для гранат, набої різного калібру та чорнові записи.

Усіх підозрюваних затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Ще одному чоловіку повідомлено про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч.1 ст.263 КК України).

Санкції за статтями передбачають позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

