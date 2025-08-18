11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 10:38

Збували кокаїн у Києві та Одесі під час комендантської години: затримано банду наркоділків

18 серпня 2025, 10:38
фото: Київська міська прокуратура
Прокурори повідомили про підозру 10 членам злочинної організації, що займалась збутом кокаїну в Києві та Одесі в період дії комендантської години

Про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, серед підозрюваних — двоє організаторів бізнесу, які створили мережу наркокур'єрів для доставки наркотиків у будь-який час доби.

Для безперешкодного переміщення вночі водії використовували підроблені перепустки, посвідчення волонтерів та документи державних установ. Клієнтів знаходили через Телеграм, а оплату приймали готівкою або на криптогаманці. Перед працевлаштуванням кур’єрів перевіряли на поліграфі.

Ціна за грам кокаїну становила 200 доларів США в звичайний час і 250 доларів — у комендантську годину. Орієнтовний обсяг продажу — 50 грамів на добу.

Правоохоронці зафіксували 15 фактів збуту наркотиків.

Під час обшуків вилучили пакети з наркотиками, запали для гранат, набої різного калібру та чорнові записи.

Усіх підозрюваних затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Ще одному чоловіку повідомлено про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів (ч.1 ст.263 КК України).

Санкції за статтями передбачають позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на острові Балі правоохоронці затримали 21-річну мешканку Одеси з двома кілограмами синтетичного наркотику, відомого як "голубий сапфір". Ця речовина може викликати психози, судоми та навіть призвести до смерті. Справа може завершитися смертною карою

Раніше повідомлялося, що у Житомирі викрили підпільну лабораторію амфетаміну. До складу угруповання входили п'ятеро місцевих жителів віком від 34 до 46 років.

На Хмельниччині судитимуть жінку з Кіровоградщини за розповсюдження синтетичних наркотиків
15 серпня 2025, 11:28
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника
18 серпня 2025, 12:11
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
