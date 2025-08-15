11:45  15 августа
15 августа 2025, 14:51

На Бали задержали украинку с 2 кг наркотиков: дело может завершиться смертной казнью

15 августа 2025, 14:51
Фото: скриншот статьи/Radarbali
Правоохранительные органы проверяют всех участников схемы и обстоятельства попытки сбыта опасного вещества среди туристов

Об этом сообщает местное СМИ Radarbali, передает RegioNews.

На острове Бали правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Одессы с двумя килограммами синтетического наркотика, известного как "голубой сапфир". Это вещество может вызвать психозы, судороги и даже привести к смерти.

Согласно данным следствия, девушка входила в группу поставщиков наркотиков и планировала сбывать их среди туристов на острове. В настоящее время идет расследование обстоятельств дела и устанавливаются все участники схемы.

Местные правоохранители сообщают, что в соответствии с законодательством Индонезии за подобные преступления предусмотрено суровое наказание, включая смертную казнь.

Ранее сообщалось, столичная полиция начала проверку магазинов в Днепровском районе из-за предполагаемой продажи товаров с запрещенными веществами.

