Правоохранительные органы проверяют всех участников схемы и обстоятельства попытки сбыта опасного вещества среди туристов

Об этом сообщает местное СМИ Radarbali, передает RegioNews.

На острове Бали правоохранители задержали 21-летнюю жительницу Одессы с двумя килограммами синтетического наркотика, известного как "голубой сапфир". Это вещество может вызвать психозы, судороги и даже привести к смерти.

Согласно данным следствия, девушка входила в группу поставщиков наркотиков и планировала сбывать их среди туристов на острове. В настоящее время идет расследование обстоятельств дела и устанавливаются все участники схемы.

Местные правоохранители сообщают, что в соответствии с законодательством Индонезии за подобные преступления предусмотрено суровое наказание, включая смертную казнь.

