В Киеве мужчина включал русскую музыку и кричал военному "Слава России"

иллюстративное фото: из открытых источников

На Лукьяновке 55-летний мужчина слушал русскую музыку, восклицал в адрес украинских военных "Слава России" и показывал непристойные жесты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Мужчина тоже насмехался над бойцом, который потерял конечности на фронте, демонстрируя, что у него ноги есть, а у раненого – нет, когда тот сделал ему замечание.

Полицейские сообщили, что с нарушителем уже пообщались, и его привлекли к ответственности.

По словам очевидцев, в этом доме раньше уже включали музыку страны-агрессора, полиция приезжала, но жители отказывались писать заявления.

Напомним, в начале августа в Киеве задержан агент ФСБ, который расставлял "видеопастки" для корректировки ударов по городу. Предателем оказался 24-летний ИТ-специалист столичного университета.