Фото: СБУ

СБУ задержала в Киеве еще одного агента ФСБ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые атаки россиян по городу и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ .

Вражеские задачи выполнял авербированный оккупантами 24-летний ИТ-специалист столичного университета. Он попал в поле зрения ФСБ, когда искал "легкий заработок" на телеграмм-каналах. По указанию российской спецслужбы, молодой человек фиксировал последствия воздушных атак по Киеву и отслеживал позиции украинского ПВО.

Агент за деньги ФСБ арендовал квартиры в многоэтажках, адрес которых заранее присылал куратор. В окнах он устанавливал камеры с удалённым доступом, чтобы российские спецслужбы могли наблюдать в реальном времени.

Таким образом, оккупанты во время комбинированных атак РФ отслеживали потенциальные цели в Киеве и корректировали повторные удары. Одновременно россияне пытались из-за скрытой онлайн-трансляции выявить координаты украинских позиций ПВО.

Агент также устанавливал такие же "видеопастки" у железнодорожных путей, где, по замыслу врага, могли проходить военные эшелоны через столичный регион.

Контрразведка СБУ разоблачила его деятельность, задокументировала разведывательные действия и задержала мужчину "на горячем" в съемной квартире. На месте была обнаружена видеокамера и изъят телефон с доказательствами контактов с куратором ФСБ.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на Днепропетровщине задержали мобилизованного в боевую бригаду Госспецтрансслужбы Минобороны Украины, который работал на россиян. Фигурант передал российской спецслужбе геолокацию воинской части, где проходил подготовку. Также начал собирать координаты соседних подразделений Сил обороны, по которым оккупанты планировали нанести ракетные удары.