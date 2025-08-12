Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

По данным следствия, 1 августа в прошлом году в 3 часа ночи мужчина разбил окно отделения Укрпочты в Голосеевском районе Киева. Впоследствии он забросил внутрь бутылку с бензином и поджег все. Видео пожара он прислал неустановленному заказчику: за пожар мужчине обещали 4 тысячи долларов.

Уже в декабре того же года около 6 часов утра мужчина поджег автомобиль военного. За это ему обещали 10 тысяч долларов.

На суде он рассказал, что переписывался с пользователем якобы из Польши. Незнакомец предложил помощь в выезде за границу. На такое предложение он отвечал, что для этого требуются документы. Тогда собеседник предложил ему поджечь почтовое отделение. После успешного поджога незнакомец сказал, что документы уже якобы готовы, но предложил также за 10 тысяч сжечь автомобиль военнослужащего.

Оказалось, что в тот день он нашел два автомобиля. Однако перед поджогом второй его задержала СБУ. Суд приговорил его к 10 годам заключения с конфискацией имущества. Кроме того, военнослужащему за поврежденный автомобиль поджигатель должен возместить 118 тыс. грн, а Укрпочте - 295 тысяч.

Ранее сообщалось, что на Полтавщине задержали диверсантов, которые поджигали дома родственников военных. Злоумышленники действовали в нескольких регионах Украины, последний поджог пытались совершить на Полтавщине.