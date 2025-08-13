14:14  13 серпня
В Україні з’явився новий вид комарів: їхній укус може призвести до паралічу
13:09  13 серпня
У Львові почали курсувати швейцарські трамваї
09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2025, 16:37

У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"

13 серпня 2025, 16:37
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Лук’янівці 55-річний чоловік слухав російську музику, вигукував на адресу українських військових "Слава Росії" та показував непристойні жести

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Чоловік також кепкував з бійця, який втратив кінцівки на фронті, демонструючи, що у нього ноги є, а в пораненого – немає, коли той зробив йому зауваження.

Поліцейські повідомили, що з порушником вже поспілкувалися і його притягнули до відповідальності.

Зі слів очевидців, у цьому будинку раніше вже вмикали музику країни-агресора, поліція приїжджала, але мешканці відмовлялися писати заяви.

Нагадаємо, на початку серпня у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Зрадником виявився 24-річний ІТ-фахівець столичного університету.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ поліція конфлікт події чоловік
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 07:17
У Києві судили диверсанта, який підпалив Укрпошту
12 серпня 2025, 21:45
У Києві викрили масштабну корупційну схему на будівництві житла для військових
12 серпня 2025, 19:59
Всі новини »
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
На Закарпатті викрили організатора незаконного переправлення людей через кордон
13 серпня 2025, 16:51
Нова афера з номерами та банківськими рахунками: як не стати жертвою шахраїв
13 серпня 2025, 16:32
На Кіровоградщині у гаражі виявили схованку з сотнями кілограмів вибухівки та мінами
13 серпня 2025, 16:11
На Черкащині 39-річний чоловік застрелив собаку, підозрюючи її у крадіжці птиці
13 серпня 2025, 15:59
У Львові зробили операцію 102-річному чоловіку
13 серпня 2025, 15:44
На Київщині помітили Tesla Cybertruck: вартість такої моделі стартує від 100 000$
13 серпня 2025, 15:22
На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок
13 серпня 2025, 15:19
На Донеччині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми у 14 населених пунктах
13 серпня 2025, 15:07
Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу
13 серпня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »