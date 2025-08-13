У Києві чоловік вмикав російську музику і кричав військовому "Слава Росії"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Лук’янівці 55-річний чоловік слухав російську музику, вигукував на адресу українських військових "Слава Росії" та показував непристойні жести

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

Чоловік також кепкував з бійця, який втратив кінцівки на фронті, демонструючи, що у нього ноги є, а в пораненого – немає, коли той зробив йому зауваження.

Поліцейські повідомили, що з порушником вже поспілкувалися і його притягнули до відповідальності.

Зі слів очевидців, у цьому будинку раніше вже вмикали музику країни-агресора, поліція приїжджала, але мешканці відмовлялися писати заяви.

Нагадаємо, на початку серпня у Києві затримали агента ФСБ, який розставляв "відеопастки" для коригування ударів по місту. Зрадником виявився 24-річний ІТ-фахівець столичного університету.