10:18  12 августа
В Киевской области мужчина застрелил из ружья соседскую собаку
07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
12 августа 2025, 10:59

В Херсоне полицейского приговорили к трем годам за избиение военного

12 августа 2025, 10:59
Фото: ДБР
Городской суд вынес приговор в отношении работника полиции, признав его виновным в превышении служебных полномочий

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, событие произошло в августе 2024 года во время празднования Дня Независимости. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с жалобой на громкую компанию, которая мешала отдыхать жильцам дома.

Во время выезда по вызову полицейский начал конфликт с одним из участников застолья - военнослужащим. По версии следствия, он ударил мужчину кулаком в лицо, сбил с ног и несколько раз ударил ногами. Затем вывел пострадавшего в подъезд, надел на него наручники и продолжил наносить удары.

Избиение не прекратилось даже на улице. После расследования дело передали в суд. Правоохранителя осудили по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины до трех лет лишения свободы. Кроме того, он лишен специального звания.

Ранее сообщалось, что на Волыни мужчина напал на работника ТЦК после требования показать документы. После словесного спора злоумышленник внезапно ударил военнослужащего лопатой не менее двух раз - по лицу и руке.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
