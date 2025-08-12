Фото: ДБР

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, событие произошло в августе 2024 года во время празднования Дня Независимости. Местная жительница обратилась в правоохранительные органы с жалобой на громкую компанию, которая мешала отдыхать жильцам дома.

Во время выезда по вызову полицейский начал конфликт с одним из участников застолья - военнослужащим. По версии следствия, он ударил мужчину кулаком в лицо, сбил с ног и несколько раз ударил ногами. Затем вывел пострадавшего в подъезд, надел на него наручники и продолжил наносить удары.

Избиение не прекратилось даже на улице. После расследования дело передали в суд. Правоохранителя осудили по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины до трех лет лишения свободы. Кроме того, он лишен специального звания.

