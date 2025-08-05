Фото: полиция

Вечером 3 августа девушка сама сообщила полиции, что убила своего парня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В доме полицейские обнаружили окровавленное тело 24-летнего парня. Согласно выводам экспертов, его смерть наступила в результате колото-резаных травм шеи и туловища.

Предварительно установлено, что при употреблении алкоголя между парой возник конфликт. Девушка нанесла парню ранения ножом. От полученных ран он умер на месте.

Девушку задержали. Она пояснила, что мотивом такого поступка стала ревность.

Задержанной объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Ей грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 1 августа в Луцке мужчина убил жену после попойки. Он избил женщину и задушил. Злоумышленника задержали.