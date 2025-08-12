10:18  12 серпня
На Київщині чоловік застрелив із рушниці сусідського собаку
07:28  12 серпня
У Львові жінку судитимуть за вбивство власного сина
01:25  12 серпня
На Черкащині чоловік прикидався ветераном заради пільг
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2025, 12:58

Через ревнощі — за ґрати: у Києві чоловік отримав 7,5 років за вбивство знайомого

12 серпня 2025, 12:58
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці засудили 34-річного чоловіка, який через ревнощі до співмешканки смертельно побив знайомого під час застілля. Вирок виніс Дніпровський районний суд — зловмисник проведе за ґратами 7 років і 6 місяців

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що злочин стався у липні минулого року.

Потерпілий запросив додому знайому пару. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, унаслідок якого 48-річного господаря жорстоко побили. Від отриманих травм він помер.

Після скоєного нападник із подругою втік, але вже за добу його затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За зібраними доказами правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, у Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі. Попередньо встановлено, що під час вживання алкоголю між парою виник конфлікт. Дівчина завдала хлопцю поранень ножем. Від отриманих поранень він помер на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ застілля алкоголь конфлікт рішення суд убивство
На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд
12 серпня 2025, 12:31
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
У Херсоні поліцейського засудили до трьох років за побиття військового
12 серпня 2025, 10:59
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стипендії в Україні хочуть збільшити до 8000 грн, - ексзаступник міністра освіти
12 серпня 2025, 13:22
Росія витратила понад $13 млрд на обстріли України за перше півріччя 2025, - Forbes
12 серпня 2025, 12:53
Після удару по Запоріжжю троє людей досі в лікарнях, один — у важкому стані
12 серпня 2025, 12:51
На Дніпропетровщині 10-річна дівчинка впала з дерева: стан потерпілої
12 серпня 2025, 12:39
На Львівщині засудили чоловіка за погрози журналісту: що вирішив суд
12 серпня 2025, 12:31
На Рівненщині внаслідок зіткнення Mercedes і Citroën госпіталізували обох водіїв
12 серпня 2025, 12:27
У Києві відправили під суд чоловік, який на дитмайданчику обікрав 10-річну дівчинку
12 серпня 2025, 12:24
На Харківщині стартувала програма реінтеграції ветеранів за підтримки міжнародних партнерів
12 серпня 2025, 12:12
Вплав через Дністер до Молдови: на Вінниччині зупинили компанію "водних туристів"
12 серпня 2025, 11:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Павло Казарін
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Всі блоги »