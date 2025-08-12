Через ревнощі — за ґрати: у Києві чоловік отримав 7,5 років за вбивство знайомого

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці засудили 34-річного чоловіка, який через ревнощі до співмешканки смертельно побив знайомого під час застілля. Вирок виніс Дніпровський районний суд — зловмисник проведе за ґратами 7 років і 6 місяців

Про це повідомила Поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що злочин стався у липні минулого року.

Потерпілий запросив додому знайому пару. Під час розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт на ґрунті ревнощів, унаслідок якого 48-річного господаря жорстоко побили. Від отриманих травм він помер.

Після скоєного нападник із подругою втік, але вже за добу його затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За зібраними доказами правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду.

