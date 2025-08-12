Иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили расследование кражи телефона у ребенка в Киеве. Дело передали в суд, фигуранту грозит до 8 лет заключения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-служба полиции .

Инцидент произошел в прошлом месяце на проспекте Георгия Гонгадзе в Подольском районе столицы. 53-летний местный житель украл сумку ребенка, в котором находился мобильный телефон стоимостью около 9 тысяч гривен.

Мужчина заметил, как девочка оставила вещи на скамейке, и, дождавшись момента, забрал их.

Полиция установила личность вора и изъяла телефон. Ему объявили подозрение за кражу (ч. 4 ст. 185 УК).

Сейчас обвинительный акт передали в суд. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

