Во Львовской области осудили мужчину за угрозы журналисту: что решил суд

Суд Львовщины признал виновным 46-летнего жителя области в препятствовании законной деятельности журналиста и угрозах насилия

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина получил один год лишения свободы за угрозы работнику издания "Выбор – правозащитник Львовщины". Журналист собирал информацию о работе полиции в Дрогобычском районе.

Обвиняемый, брат патрульного, требовал прекратить журналистское расследование, запугивая побоями и убийством.

Кроме заключения суд назначил штраф в размере 3400 грн и обязал выплатить потерпевшему 55 тыс. грн материального и 200 тыс. грн морального ущерба.

Напомним, в мае в Украине зафиксировали 10 случаев нарушения свободы слова, четыре из них связаны с российской агрессией. Это случаи обстрелов и угроз журналистам, а также кибератаки на сайтах медиа.