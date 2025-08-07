Избили и оставили без сознания: в Киеве будут судить мужчин за жестокое нападение

Фото: Национальная полиция

В столице завершили досудебное расследование двух жителей Подольского района, которые избили 42-летнего мужчину и оставили его без сознания в подъезде многоэтажки

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле на улице Порика.

Двое знакомых распивали алкоголь, к ним присоединился случайный прохожий. Утром между одним из хозяев и гостем возник конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшего, причинив тяжелые травмы головы.

Другой фигурант вместо того, чтобы помочь, помог вынести без сознания мужчину в лифтовый холл и оставил его там. Пострадавший обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию и медиков.

Оба фигуранта сообщены о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Черкасщине женщину избила прохожая, когда та просто кормила животных. Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.