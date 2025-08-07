08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07:43  07 августа
В Киеве из озера вытащили тело человека
21:20  06 августа
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
07 августа 2025, 09:24

Избили и оставили без сознания: в Киеве будут судить мужчин за жестокое нападение

07 августа 2025, 09:24
Фото: Национальная полиция
В столице завершили досудебное расследование двух жителей Подольского района, которые избили 42-летнего мужчину и оставили его без сознания в подъезде многоэтажки

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле на улице Порика.

Двое знакомых распивали алкоголь, к ним присоединился случайный прохожий. Утром между одним из хозяев и гостем возник конфликт. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшего, причинив тяжелые травмы головы.

Другой фигурант вместо того, чтобы помочь, помог вынести без сознания мужчину в лифтовый холл и оставил его там. Пострадавший обнаружили случайные прохожие и вызвали полицию и медиков.

Оба фигуранта сообщены о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Черкасщине женщину избила прохожая, когда та просто кормила животных. Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

суд подозрение Киев конфликт Избиение мужчина Подольский район подъезд
