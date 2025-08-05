Фото: Нацполиция

В Черкасской области 52-летнюю женщину избили на улице. Она обратилась за помощью в полицию

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

4 августа в полицию обратилась 52-летняя местная жительница города Канев. Она рассказала, что когда кормила животных на улице Романа Шухевича, произошел конфликт с 38-летней местной жительницей. Женщина ее избила.

Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются происшествия инцидента.

Напомним, ранее в Киеве 21-летний киевлянин стал жертвой избиения. За ним последовала группа неизвестных нетрезвых ребят. Сначала они спровоцировали конфликт, а затем избили его. Избили они также 37-летнего прохожего, делавшего замечания.