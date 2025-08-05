На Черкасщине женщину избила прохожая, когда та просто кормила животных
В Черкасской области 52-летнюю женщину избили на улице. Она обратилась за помощью в полицию
Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.
4 августа в полицию обратилась 52-летняя местная жительница города Канев. Она рассказала, что когда кормила животных на улице Романа Шухевича, произошел конфликт с 38-летней местной жительницей. Женщина ее избила.
Правоохранители открыли уголовное производство. Устанавливаются происшествия инцидента.
Напомним, ранее в Киеве 21-летний киевлянин стал жертвой избиения. За ним последовала группа неизвестных нетрезвых ребят. Сначала они спровоцировали конфликт, а затем избили его. Избили они также 37-летнего прохожего, делавшего замечания.
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