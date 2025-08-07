09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07:43  07 серпня
У Києві з озера витягли тіло людини
07 серпня 2025, 09:24

Побили і залишили непритомним: в Києві судитимуть чоловіків за жорстокий напад

07 серпня 2025, 09:24
Фото: Національна поліція
У столиці завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Подільського району, які побили 42-річного чоловіка та залишили його непритомним у під'їзді багатоповерхівки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні на вулиці Порика.

Двоє знайомих розпивали алкоголь, до них приєднався випадковий перехожий. Вранці між одним із господарів та гостем виник конфлікт. Під час сварки чоловік кілька разів ударив потерпілого, спричинивши тяжкі травми голови.

Інший фігурант замість того, щоб допомогти — допоміг винести непритомного чоловіка до ліфтового холу та залишив його там. Постраждалого виявили випадкові перехожі та викликали поліцію й медиків.

Обом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадємо, на Черкащині жінку побила перехожа, коли та просто годувала тварин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини інциденту.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
