Побили і залишили непритомним: в Києві судитимуть чоловіків за жорстокий напад

Фото: Національна поліція

У столиці завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Подільського району, які побили 42-річного чоловіка та залишили його непритомним у під'їзді багатоповерхівки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Інцидент стався у квітні на вулиці Порика.

Двоє знайомих розпивали алкоголь, до них приєднався випадковий перехожий. Вранці між одним із господарів та гостем виник конфлікт. Під час сварки чоловік кілька разів ударив потерпілого, спричинивши тяжкі травми голови.

Інший фігурант замість того, щоб допомогти — допоміг винести непритомного чоловіка до ліфтового холу та залишив його там. Постраждалого виявили випадкові перехожі та викликали поліцію й медиків.

Обом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

