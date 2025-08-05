В Киеве подозреваемый в совершении преступления взорвал квартиру и ранил полицейского
В Дарницком районе столицы подозреваемый в совершении преступления открыл газ и взорвал квартиру
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева в Телеграмме.
Кроме правоохранителя пострадал и сам злоумышленник.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей потерпевших больше нет, полицейские вовремя вывели жильцов из дома", - говорится в сообщении.
Фигурант был задержан на месте происшествия.
Напомним, в Киеве мужчина с гранатой и пистолетом угрожал охраннику жилого комплекса. Впоследствии у него обнаружили и другие боеприпасы. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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