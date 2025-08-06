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06 августа 2025, 11:42

В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ

06 августа 2025, 11:42
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Фото: полиция
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Мужчина позвонил в полицию и заявил, что подорвет торгово-развлекательный центр в Оболонском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На место немедленно выехали правоохранители и экстренные службы. Здание и близлежащую территорию обследовали, но взрывчатки не нашли.

Полиция быстро установила, кто звонил. Им оказался неоднократно судимый 38-летний житель Киевской области. Мужчина был пьян и во время общения со стражами порядка не смог адекватно объяснить свои действия.

Псевдоминера задержали. Ему объявили подозрение за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Мужчине грозит до шести лет заключения.

Напомним, в мае в Ровенской области мужчина "заминировал" дом культуры, чтобы проверить работу спецслужб. Правоохранители задержали псевдоминера недалеко от дома культуры, он был пьян.

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