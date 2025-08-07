В Киеве из озера вытащили тело человека
Утром 6 августа спасателям сообщили, что в озере Тягле в Дарницком районе обнаружили тело человека
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В 10 метрах от берега водолазы нашли тело мужчины. Его достали из воды с помощью спецснаряжения и передали следователям.
Обстоятельства трагического случая будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Печерском районе Киева в реке Днепр обнаружили тело мужчины. Спасатели достали погибшего из воды.
06 августа 2025
