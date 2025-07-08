Правительство решило не выполнять закон о Бюро экономической безопасности и отказалось назначать главу ведомства

Вчера вечером Правительство решило не выполнять закон о БЭБ и отказалось назначать руководителя Бюро, избранного на открытом конкурсе с участием независимых экспертов.

Вчера вечером Правительство решило не выполнять закон о БЭБ и отказалось назначать руководителя Бюро, избранного на открытом конкурсе с участием независимых экспертов.

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Вынуждена обратить внимание КМУ на часть 16 статьи 15 закона, согласно которой у Кабинета министров по завершению работы конкурсной комиссии есть единое полномочие — в течение 10 дней назначить директора БЭБ из кандидатов, поданных комиссией.

Полномочий просить конкурсную комиссию подобрать других кандидатов, потому что победитель конкурса "не подходит", у Кабинета министров нет.

Более того, конкурсная комиссия ознакомилась с письмами СБУ по кандидатам перед принятием своего решения. Полномочий ставить под вопрос решение конкурсной комиссии КМУ также не имеет.

Следовательно, решение КМУ относительно необходимости отбора других кандидатов - просто не соответствует закону.

Дедлайн назначения руководителя БЭБ остается актуальным — это 10 июля первый день крупной международной конференции в поддержку Украины Ukraine Recovery Conference, которая состоится в Риме.

В прошлом году принятие закона о перезапуске БЭБ было одним из ключевых шагов навстречу бизнесу и поощрению инвестиций. Не говоря уже об обязательствах МВФ.

Вместо этого есть законопроект об индульгенции от уголовных преследований для оборонных подрядчиков по закрытому перечню от Минобороны. То есть, поремонтировать, наконец, правоохранительный блок, в частности БЭБ – нельзя, задача неуместна, а выдавать индульгенции отдельным компаниям – пожалуйста.

В рамках своих полномочий буду настаивать на безоговорочном исполнении закона о БЭБ, за который мы с коллегами боролись в прошлом году.