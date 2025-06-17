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17 июня 2025, 12:05

18 июня в Киеве объявлен Днем траура

17 июня 2025, 12:05
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фото: из открытых источников
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Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки на столицу

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в этот день будут допущены флаги на всех коммунальных зданиях города.

Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях как государственной, так и частной формы собственности.

Кроме того, 18 июня в Киеве запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.

Напомним, количество пострадавших в результате удара по Киеву возросло до 114 человек.

Как известно, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в Киеве после атаки пропавшими без вести числятся 5 человек.

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