18 июня в Киеве объявлен Днем траура
Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной вражеской атаки на столицу
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, в этот день будут допущены флаги на всех коммунальных зданиях города.
Также рекомендуется приспустить государственные флаги на зданиях как государственной, так и частной формы собственности.
Кроме того, 18 июня в Киеве запрещено проведение любых развлекательных мероприятий.
Напомним, количество пострадавших в результате удара по Киеву возросло до 114 человек.
Как известно, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в Киеве после атаки пропавшими без вести числятся 5 человек.