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17 июня 2025, 09:29

В Киеве после атаки пропавшими без вести считаются 5 человек, – Клименко

17 июня 2025, 09:29
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фото: ГСЧС Украины
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В Киеве спасатели ГСЧС деблокировали еще одного человека из-под завалов разрушенной многоэтажки, в которую попала российская ракета

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

Сейчас известно о минимум пяти жителях, которые считаются пропавшими без вести — они не выходят на связь с родными.

Министр также сообщил обновленные потери по стране:

  • Киев: 14 погибших, 60 раненых;
  • Одесса: 1 погибший, 10 раненых;
  • Киевская и Черниговская области: по 1 травмированному человеку.

МВД и ГСЧС призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и, по меньшей мере, две баллистики.

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