Россия нанесла массированный удар по Киеву: разрушены дома, десятки пострадавших

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Этой ночью, 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику

Об этом сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеских атак в Соломенском районе повреждены два жилых дома.

В 5-этажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы.

Пожар удалось локализовать, но на месте продолжают работать пожарные и медики, чтобы помочь всем пострадавшим.

На второй локации в результате вражеского удара были разрушены конструкции многоэтажного жилого дома.

Местные власти организовали гуманитарный штаб для помощи пострадавшим по адресу ул. Академика Шалимова 9, а (школа №67).

Спасатели активно ведут работы по разбору завалов и поиску людей, которые могут быть под развалинами.



По словам городского головы Виталия Кличко, во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть.



Кроме этого, зарегистрированы вызовы медицинских бригад в несколько других районов столицы, в частности в Днепровском, Дарницком, Соломенском и Святошинском районах. Бригады экстренной помощи уже направляются на места происшествия.

Напомним, ночью, 16 июня, в результате ночной атаки врага на столицу пострадали двое мирных жителей. Россияне также атаковали мирные населённые пункты Киевской области. В Обуховском районе пострадал 60-летний мужчина. У него диагностированы резаные раны руки и лица.