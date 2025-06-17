Россия запустила по Украине 440 ударных дронов: сколько сбила ПВО

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В ночь на 17 июня россияне атаковали Украину 472 средствами воздушного нападения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг запустил 440 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. А также:

2 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

16 крылатых ракет Х-101;

4 крылатые ракеты "Калибр";

9 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбиты огневыми средствами, 166 - локационно потеряны (без негативных последствий).

Основное направление удара – город Киев. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 34 локациях.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1060 оккупантов. Уничтожены танк, три бронемашины, 20 артиллерийских систем и 177 БпЛА.