Россияне ударили по Конотопу Сумской области

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Утром, 17 июня, российская армия ударила по Конотопа Сумской области. В результате атаки повреждения в жилом квартале

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Конотопа Артема Семенихина.

По его словам, в результате удара зафиксировано повреждение жилищного сектора в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.

"Пока известно о повреждении в жилом секторе в радиусе 500 метров от эпицентра удара. Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области продолжается эвакуация населения. В настоящее время продолжается эвакуация населения из более чем 200 населенных пунктов.