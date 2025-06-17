В Киеве беспилотник влетел в многоэтажку: момент попал на видео

скриншот с видео

В ночь на 17 июня Россия почти непрерывно атаковала Киев "шахедами" и ракетами

В сети распространили момент попадания вражеского дрона, передает RegioNews.

Отмечается, что российский беспилотник влетел прямо в многоэтажку на Позняках в Дарницком районе.

Как известно, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В столице есть пострадавшие, повреждения и пожары. В результате массированной атаки врага на столицу погибли 14 человек.

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в Киеве после атаки пропавшими без вести считаются 5 человек.