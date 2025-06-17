В результате комбинированной атаки на Киев погибли 14 человек, – КМВА

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Ночью во вторник, 17 июня, Киев пережил еще одну тяжелую ночь

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Предварительно уже 14 погибших в Киеве. Информация будет уточняться", - отметил он.

По словам городского головы Виталия Кличко, в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.

В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы.

Экстренные службы продолжают работать на местах и в ряде других районов столицы.

Напомним, этой ночью, 17 июня, враг совершил комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистику. В городе значительные разрушения.