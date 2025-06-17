Россияне запустили по Киеву 175 дронов и более 14 ракет
В ночь на 17 июня в Киеве и в окрестностях российские захватчики во время комбинированной атаки применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с оконченным врагом", – отметил Ткаченко.
Он добавил, что сильнее всего пострадали Соломенский и Дарницкий районы.
Кроме того, в Киеве продолжают развертывать гуманитарные штабы в пострадавших районах столицы:
- в Дарницком районе штаб работает во Дворце культуры "Дарница" по адресу: ул. Геннадия Афанасьева, 18
- в Шевченковском районе пункт помощи открыт в библиотеке им. Костомарова (ул. Даниила Щербаковского, 51).
Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Известно о 14 погибших, еще 55 пострадали.
В Киеве выросло количество пострадавших в результате комбинированной российской атакиВсе новости »
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