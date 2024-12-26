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26 декабря 2024, 20:44

Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны

26 декабря 2024, 20:44
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фото: Facebook
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С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Киеве в результате обстрелов было повреждено около двух тысяч объектов из-за российских обстрелов. Значительная часть из них – многоквартирные дома

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Среди поврежденных зданий – жилые дома, школы и медицинские учреждения.

По состоянию на конец декабря повреждено 1310 многоквартирных жилых домов в столице. Полностью отстроено 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксированы падения обломков в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах города. Погиб один человек, еще 13 получили ранения.

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