Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в Киеве в результате обстрелов было повреждено около двух тысяч объектов из-за российских обстрелов. Значительная часть из них – многоквартирные дома
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Среди поврежденных зданий – жилые дома, школы и медицинские учреждения.
По состоянию на конец декабря повреждено 1310 многоквартирных жилых домов в столице. Полностью отстроено 22 из 36 наиболее поврежденных жилых домов.
Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксированы падения обломков в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах города. Погиб один человек, еще 13 получили ранения.
В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчинаВсе новости »
26 декабря 2024, 19:15В Белозерке Херсонской области вражеский снаряд попал в многоэтажку
26 декабря 2024, 16:51В Киеве произошел пожар в 17-этажном доме
26 декабря 2024, 14:50
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
"Безграничная коррупция": Зеркаль рассказала, как чешский бизнес безуспешно пытался зайти в Полтаву
26 декабря 2024, 20:06Скандального экс-военкома Борисова снова отправили в СИЗО
26 декабря 2024, 19:43В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчина
26 декабря 2024, 19:15Бывшего председателя одесского УДАРа, пойманного на взятке, взяли под арест
26 декабря 2024, 19:07Экс-чиновники столичного КП получили подозрения за присвоение 9 млн грн
26 декабря 2024, 18:39На Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тыс. грн на продаже несуществующих дров
26 декабря 2024, 18:1211 лет за измену: в Николаеве на нары отправили приспешника РФ
26 декабря 2024, 18:01На Киевщине женщина перелезала через забор и застряла на штыре
26 декабря 2024, 17:49Командира взвода 211 бригады, издевавшегося над подчиненными, объявили в розыск
26 декабря 2024, 17:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »