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15 октября 2026, 00:55

"Я видел ее": муж Ирины Федишин откровенно рассказал о потере дочери

15 октября 2026, 00:55
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Фото из открытых источников
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Певица Ирина Федишин потеряла ребенка. Ее муж Виталий Човныктеперь поделился своими переживаниями и рассказал, как произошла трагедия.

Об этом Виталий Човнык рассказал на своей странице в Instagram, передает RegioNews.

Продюсер рассказал, что он с женой ждали рождения дочери и воображали, как впервые возьмут ее на руки. Он признался, что видел ребенка, и он был очень похож на него.

"Не знаю, существуют ли слова, которыми можно описать эту боль. Когда еще вчера ты был самым счастливым папой, строил планы, мечтал… А сегодня твое сердце разбито на тысячи кусочков. И самое страшное, что в тот день я мог потерять не только дочь, но и свою любимую жену", - говорит Виталий Човнык.

Он рассказал, что у Ирины Федишин были очень тяжелые роды, сложная операция и большая потеря крови. Врачи боролись за ее жизнь.

"Тот день навсегда останется для меня днем наибольшей потери, но вместе с тем и вторым днем рождения моей жены", - говорит продюсер.

Он также поблагодарил всех людей, которые поддерживают их семью в это непростое время.

Напомним, ранее Виталий говорил , что Ирина Федишин буквально была на грани жизни и смерти, но, к счастью, врачам удалось ее спасти.

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