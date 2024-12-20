Ракетный удар по Киеву: количество раненых выросло до 13

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Число пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Киеву увеличилось до 13. Один человек погиб

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской военной администрации.

"Мужчина получил резаную рану и ушиб конечностей. Помощь была оказана на месте. Таким образом общее количество пострадавших в результате ракетного удара - 13 человек", - говорится в сообщении.

После 17:00 "Киевтеплоэнерго" возобновило теплоснабжение почти всех потребителей, оставшихся без тепла из-за утренней ракетной атаки. Сейчас без тепла остаются три дома. Аварийные бригады продолжают подключать строения к централизованному отоплению.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксированы падения обломков в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах города. Сообщалось о девяти пострадавших и одном погибшем.

Также ранее появились фотографии последствий ракетной атаки по Киеву.