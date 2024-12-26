В Киеве произошел пожар в 17-этажном доме
Пожар возник 26 декабря около шести утра в многоэтажке на Харьковском шоссе, что в Дарницком районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горела квартира на 16 этаже 17-этажного дома. Спасатели потушили пожар.
Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли 6 человек. К счастью, пострадавших или погибших нет.
На месте работали 15 спасателей, привлекались 4 спецавтомобиля.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 24 декабря в Киеве во время движения загорелся автобус. Инцидент произошел на Северном мосту.
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
В Киевской области разоблачили завод, незаконно производивший этиловый спирт
26 декабря 2024, 16:11Минобороны аннулировало результаты голосования за членов Общественного антикоррупционного совета
26 декабря 2024, 16:06На Донбассе бойцы ВСУ взяли в плен египтянина
26 декабря 2024, 15:57В Тернопольской области избили общественного активиста
26 декабря 2024, 15:38В Днепре будут судить экс-помощницу судьи, которая "сливала" криминальным авторитетам информацию с закрытой базы
26 декабря 2024, 15:19"Вторая армия мера" ворует лодки, чтобы переплыть Оскол
26 декабря 2024, 15:18На Закарпатье переправщики уклонистов замаскировались под траурный кортеж
26 декабря 2024, 15:05Пограничники показали, как сбили на Севере российские "шахеды"
26 декабря 2024, 14:30В Киеве будут судить мужчину, который довел до самоубийства 18-летнего парня
26 декабря 2024, 14:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все блоги »