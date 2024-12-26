Кличко розповів, скільки багатоповерхівок у Києві були пошкоджені обстрілами за час війни
Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у Києві внаслідок обстрілів було пошкоджено близько двох тисяч об'єктів через російські обстріли. Значна частина з них - багатоквартирні будинки
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Серед пошкоджених будівель - житлові будинки, школи та медичні установи.
Станом на кінець грудня пошкоджено 1310 багатоквартирних житлових будинків у столиці. Повністю відбудовано 22 із 36 найбільш пошкоджених житлових будинків.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Київ, яку росіяни здійснили вранці, 20 грудня, зафіксовані падіння уламків у Голосіївському, Шевченківському та Солом'янському районах міста. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.
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