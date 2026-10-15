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Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает RegioNews.

В 20:57 вражеский БпЛА попал в ведущее производственное предприятие в Чорткове, в результате чего возник пожар. За час спасатели ликвидировали его.

К медикам за помощью обратились пять человек: двоих пострадавших доставили в больницу на "скорой", еще трое обратились самостоятельно.

Информация о последствиях атак еще уточняется.

Напомним, 14 октября в Запорожье в результате российской атаки три человека получили травмы. Поврежден частный дом, еще один – двухэтажный – разрушен.