В Белозерке Херсонской области вражеский снаряд попал в многоэтажку
Российские войска сегодня, 26 декабря, нанесли удар по многоквартирному дому в поселке Белозерка Херсонской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате попадания российского снаряда в многоэтажке возник пожар.
Спасатели эвакуировали из дома одного жителя. Люди не пострадали. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Напомним, ранее сообщалось, что российские военные обстреляли село Дарьевка в Херсонской области, пострадал местный мужчина.
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