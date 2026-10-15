Утренний обстрел Днепропетровщины: разрушены дома, погибли два человека
На рассвете 15 октября российские оккупанты атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Новоалександровской громаде в результате вражеского удара полностью разрушен частный дом. К сожалению, погибли два человека.
В Павлограде из-за атаки вспыхнули несколько частных домов.
На местах работают спасатели, информация о пострадавших еще уточняется.
Напомним, 14 октября в Запорожье в результате российской атаки три человека получили травмы. Поврежден частный дом, еще один – двухэтажный – разрушен.
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