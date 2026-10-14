Цены на бензин "штормит": как изменились ценники на АЗС
Цены на украинские АЗС остаются нестабильными. При этом дизтопливо и автогаз продолжают дорожать
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 14 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,49 гривны за литр (-0,01 гривны);
- бензин А-95 – 89,51 гривны за литр (+0,03 гривны);
- бензин А-92 – 86,01 гривны за литр (-0,05 гривны);
- дизтопливо – 99,07 гривны за литр (+0,33 гривны);
- автогаз – 47,17 гривны за литр (+0,47 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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