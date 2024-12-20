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20 декабря 2024, 07:48

Россия ударила баллистикой по Киеву: информация о последствиях

20 декабря 2024, 07:48
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фото иллюстративное: ГСЧС
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В результате ракетной атаки на Киев, которую россияне совершили утром, 20 декабря, зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на КМВА.

В результате ракетного удара российских войск по Киеву в Голосеевском р-не произошло возгорание автомобилей. Еще обломки в Голосеевском районе по другому адресу. Также в Днепровском районе зафиксировано падение обломков в недострой. В Соломенском р-не в результате падения обломков предварительно есть возгорание в здании.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты пылают авто. Также известно, что здесь пострадали два человека.

Он также добавил, что пожар возник и в Шевченковском районе столицы, в Голосеевском повреждена тепломагистраль.

В Киеве утром 20 декабря прогремела серия мощных взрывов. В Воздушных силах сообщалось, что враг запустил в направлении города баллистические ракеты.

Напомним, россияне ударили баллистикой по жилому дому в Кривом Роге, пострадали 5 горожан.

война Киев обстрелы Кличко Виталий Владимирович ракетный удар КГВА
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