ГСЧС показала последствия 10-часовой атаки на Кировоградщину

Фото: ГСЧС Кировоградщины

Кировоградская область более 10 часов находилась под массированной атакой российских беспилотников. В результате ударов возникли пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Кропивницком зафиксировали попадание по территориям предприятий, логистических центров, складских объектов, жилых домов и придомовых территорий. В результате ударов возникли пожары.

В Кропивницком и Новоукраинском районах под ударом оказались объекты транспортной инфраструктуры, где также произошло возгорание. Кроме того, повреждены жилые дома, придомовые территории и автомобили.

Всего в области зафиксировали 25 локаций, подвергшихся вражеским ударам.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кропивницком погибли три человека. Еще шестеро получили ранения: пятеро пострадавших – в больницах, один от госпитализации отказался.