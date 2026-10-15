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15 октября 2026, 07:15

РФ атаковала Прикарпатье реактивным дроном: в Коломне раздавались взрывы

15 октября 2026, 07:15
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 15 октября российские войска атаковали Ивано-Франковщину реактивным беспилотником. Во время воздушной тревоги в Коломне прозвучала серия взрывов

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного и городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

В 4:27 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного дрона мимо Гвоздеца Коломыйского района в западном направлении. Взрывы в Коломне были слышны в 4:46.

По словам Богдана Станиславского, обломки сбитого беспилотника упали на территорию одного из предприятий Коломыйской общины. Погибших и травмированных нет.

Мэр призвал жителей не публиковать фото и видео последствий атаки в интернете и пользоваться только официальными источниками информации.

Это уже вторая российская атака реактивным беспилотником на Ивано-Франковщину в течение суток. Вечером 14 октября в Коломне также раздавались взрывы – тогда работали подразделения противовоздушной обороны.

Как известно, на протяжении 8-11 октября Ивано-Франковск находился под атаками российских реактивных дронов. В городе в результате атаки БпЛА вечером 11 октября погибли три человека, еще один человек ранен.

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