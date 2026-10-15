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На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
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15 октября 2026, 08:21

На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев

15 октября 2026, 08:21
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Фото: полиция
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ДТП произошло 13 октября около 06:00 в селе Коровинцы Роменского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом под управлением 35-летнего мужчины.

В результате столкновения 40-летний водитель легковушки и пассажир, его 52-летний брат, погибли на месте. Травмированного водителя грузовика госпитализировали.

Открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 13 октября около 05:40 в Сумской области на мосту "ВАЗ" врезался в металлический отбойник – тот насквозь проткнул авто. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще один пассажир получил травмы.

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