На Сумщине легковушка столкнулась с грузовиком: погибли двое братьев
ДТП произошло 13 октября около 06:00 в селе Коровинцы Роменского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом под управлением 35-летнего мужчины.
В результате столкновения 40-летний водитель легковушки и пассажир, его 52-летний брат, погибли на месте. Травмированного водителя грузовика госпитализировали.
Открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 13 октября около 05:40 в Сумской области на мосту "ВАЗ" врезался в металлический отбойник – тот насквозь проткнул авто. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще один пассажир получил травмы.
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