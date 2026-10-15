Фото: полиция

ДТП произошло 13 октября около 06:00 в селе Коровинцы Роменского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ВАЗ-21150" выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF с прицепом под управлением 35-летнего мужчины.

В результате столкновения 40-летний водитель легковушки и пассажир, его 52-летний брат, погибли на месте. Травмированного водителя грузовика госпитализировали.

Открыто уголовное производство, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 13 октября около 05:40 в Сумской области на мосту "ВАЗ" врезался в металлический отбойник – тот насквозь проткнул авто. Водитель и пассажирка погибли на месте, еще один пассажир получил травмы.