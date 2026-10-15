РФ атаковала Запорожскую область: семь человек ранены

Фото: Совет обороны Запорожской области

За прошедшие сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области, ранены семь человек

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

В течение суток российские войска нанесли:

2 ракетных удары по Запорожью;

25 авиаударов по ряду населенных пунктов области;

734 удара беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;

4 обстрелы из РСЗО по Малокатериновке, Малой Токмачке, Новоандреевке и Егоровке;

199 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.

Под авиаударами оказались, в частности, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Веселянка, Гуляйпольское, Преображенка и другие населенные пункты.

Беспилотники атаковали Запорожье, Камышеваху, Новониколаевку, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Артиллерийские обстрелы зафиксировали, в частности, в Степногорске, Орехове, Железнодорожном, Щербаках, Новоданиловке и Малой Токмачке.

Повреждены дома, автомобили и инфраструктура. Поступило 102 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 14 октября Тернопольская область снова подверглась атаке российских беспилотников. К медикам за помощью обратились пять человек: двоих пострадавших доставили в больницу на "скорой", еще трое обратились самостоятельно.