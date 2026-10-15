23:40  14 октября
Цены на бензин "штормит": как изменились ценники на АЗС
00:55  15 октября
"Я видел ее": муж Ирины Федишин откровенно рассказал о потере дочери
01:35  15 октября
Певица Джамала призналась, как ее дети прячутся от обстрелов
UA | RU
UA | RU
15 октября 2026, 07:51

РФ атаковала Запорожскую область: семь человек ранены

15 октября 2026, 07:51
Читайте також українською мовою
Фото: Совет обороны Запорожской области
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 964 удара по 61 населенному пункту Запорожской области, ранены семь человек

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

В течение суток российские войска нанесли:

  • 2 ракетных удары по Запорожью;
  • 25 авиаударов по ряду населенных пунктов области;
  • 734 удара беспилотниками различных модификаций, преимущественно FPV-дронами;
  • 4 обстрелы из РСЗО по Малокатериновке, Малой Токмачке, Новоандреевке и Егоровке;
  • 199 артиллерийских ударов по прифронтовым населенным пунктам.

Под авиаударами оказались, в частности, Вольнянск, Кушугум, Балабино, Веселянка, Гуляйпольское, Преображенка и другие населенные пункты.

Беспилотники атаковали Запорожье, Камышеваху, Новониколаевку, Орехов, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов.

Артиллерийские обстрелы зафиксировали, в частности, в Степногорске, Орехове, Железнодорожном, Щербаках, Новоданиловке и Малой Токмачке.

Повреждены дома, автомобили и инфраструктура. Поступило 102 сообщения о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним, вечером 14 октября Тернопольская область снова подверглась атаке российских беспилотников. К медикам за помощью обратились пять человек: двоих пострадавших доставили в больницу на "скорой", еще трое обратились самостоятельно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы Запорожье Запорожская область российская армия гражданские
Утренний обстрел Днепропетровщины: разрушены дома, погибли два человека
15 октября 2026, 07:24
РФ атаковала Прикарпатье реактивным дроном: в Коломне раздавались взрывы
15 октября 2026, 07:15
В Тернопольской области вражеский дрон попал в предприятие: пятеро пострадавших
15 октября 2026, 07:02
Все новости »
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
Российские БпЛА попали в два предприятия Полтавской области
15 октября 2026, 07:56
Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 1900 военных
15 октября 2026, 07:42
Утренний обстрел Днепропетровщины: разрушены дома, погибли два человека
15 октября 2026, 07:24
РФ атаковала Прикарпатье реактивным дроном: в Коломне раздавались взрывы
15 октября 2026, 07:15
В Тернопольской области вражеский дрон попал в предприятие: пятеро пострадавших
15 октября 2026, 07:02
Кропивницкий подвергся массированной атаке: трое погибших, есть раненые
15 октября 2026, 06:43
Враг ударил по многоэтажке в Одессе
15 октября 2026, 06:29
Певица Джамала призналась, как ее дети прячутся от обстрелов
15 октября 2026, 01:35
"Я видел ее": муж Ирины Федишин откровенно рассказал о потере дочери
15 октября 2026, 00:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Все публикации »
Николай Княжицкий
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Все блоги »