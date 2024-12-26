В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчина

фото иллюстративное: полиция

Сегодня, 26 декабря, во время массированного обстрела приграничья Сумщины погиб гражданский мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру.

Как рассказали в прокуратуре, в течение дня оккупанты с территории России из разных видов оружия обстреливали пограничные общины Сумщины.

Из-за артобстрела с. Угроиды Краснопольской общины около 17:00 произошло возгорание частного дома, в котором находился 59-летний мужчина. Домовладение уничтожено, его хозяин погиб.

Напомним, ранее также сообщалось, что российские войска двумя авиабомбами нанесли удары по селу Слатино в Харьковской области. Повреждены помещения фермерского хозяйства, погиб человек.