Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Из-за попадания БпЛА поврежден фасад здания, выбиты окна и двери, а также частично разрушена квартира на 17 этаже.

В квартире, которая больше всего пострадала от удара, на момент атаки никого не было. Информации о пострадавших среди жильцов дома пока нет.

Напомним, у Киева взрывотехники изъяли недетонированную боевую часть российского дрона "Герань-5", попавшего на территорию частного дома. Боеприпас весом около 90 кг застрял в земле.