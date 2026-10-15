Враг ударил по многоэтажке в Одессе
Вечером 14 октября вражеские войска атаковали Одессу, нанеся удар по многоэтажному дому
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Из-за попадания БпЛА поврежден фасад здания, выбиты окна и двери, а также частично разрушена квартира на 17 этаже.
В квартире, которая больше всего пострадала от удара, на момент атаки никого не было. Информации о пострадавших среди жильцов дома пока нет.
Напомним, у Киева взрывотехники изъяли недетонированную боевую часть российского дрона "Герань-5", попавшего на территорию частного дома. Боеприпас весом около 90 кг застрял в земле.
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