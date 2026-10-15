Российские БпЛА попали в два предприятия Полтавской области
15 октября российские войска атаковали беспилотниками два промышленных предприятия в Полтавском и Миргородском районах Полтавской области
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.
Зафиксировано попадание вражеских беспилотников по двум промышленным предприятиям.
По предварительным данным, в результате ударов погибших и раненых нет.
Информацию о масштабах повреждений и других последствиях атаки уточняют.
Напомним, на рассвете 15 октября российские оккупанты атаковали Днепровский и Павлоградский районы Днепропетровской области. К сожалению, погибли два человека.
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